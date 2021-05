NRK om Andersen-saka: Fleire konfliktar

sport

– Her har ein vore løysingsorientert og målet har vore å få Line Andersen tilbake så fort som mogleg, sa NRKs advokat Anders Stenbrenden i retten tysdag.

Han viste til fleire forsøk på konstruktiv dialog med Andersen etter at ein fastlåst konflikt førte til at ho vart teken av skjermen som programleiar, først under sjakksendingane hausten 2019.

Forsøka førte ikkje fram, og no har Andersen teke arbeidsgivaren til retten for det ho meiner er ei ugyldig endringsoppseiing.

– Stua bort

NRK-profilen meiner arbeidsgivaren har omplassert henne på usakleg grunnlag etter at ho har vorte sett til å lage innhald til nett og mobil i andre avdelingar i staden for å vere programleiar på Sporten.

– Sett utanfrå verkar dette stygt. Line Andersen hadde ei rolle der ho var NRKs ansikt utover på viktige arenaer. I realiteten er ho stua bort eller sett på tørkeloftet, sett på spissen, sa Andersens advokat Tron Dalheim i retten.

NRK meiner på si side at avgjerda har vorte teke for å skjerme tilsette i avdelinga som har opplevd samarbeidet med Andersen som belastande.

– Denne saka har eskalert og teke nye retningar utan at det har vore grunn til det. Målet er å få Andersen tilbake i jobb på Sporten, men først må konflikten løysast, sa NRKs advokat.

– Uføreseieleg sinne

Kjernen i saka er eit møte i sjakkredaksjonen i oktober 2019, der Andersen hadde eit utbrot mot kollegaene sine.

Men NRK meiner òg det finst t eit historisk bakteppe der Andersen fleire gonger gjennom karrieren har hatt eit «nokså kraftig og uføreseieleg sinne» overfor kollegaer.

Eit døme NRKs advokatar trekte fram i retten, var dekninga av VM i alpint i St. Moritz i Sveits i 2017, der fleire kollegaer ifølgje NRK opplevde samarbeidet med Andersen som belastande.

– Enkelte medarbeidarar har teke til tårer og opplever det som krevjande å stille på jobb, heiter det i eit referat frå eit møte i etterkant av meisterskapen, som NRKs advokat las opp.

Det vart spesielt vist til ei hending der Andersen hadde «klikka».

Av referatet kom det òg fram at programleiarprofilen tok sjølvkritikk i ettertid og lova å leggje av seg den skarpe tonen.

– Jævla idiotar

Men ifølgje NRK var Andersen tilbake i eit liknande spor igjen hausten 2019, noko som har bidrege til at ho er borte frå skjermen.

Eit ampert møte i NRKs sjakkredaksjon enda med at Andersen forlét rommet og kalla kollegaene «jævla idiotar», noko ho meiner å ha unnskylda seg for i ettertid.

NRK meiner ho skapte frykt i redaksjonen.

– Andersen viste ei åtferd som gjorde sterkt inntrykk på andre deltakarar. Ein av deltakarane bad om å bli skjerma frå Andersen. Vedkommande har òg slite helsemessig etter hendinga, sa NRKs advokat.

– Styrt prosess

Andersen meiner på si side at ho har vorte utsett for ein urimeleg prosess og at konflikthandteringa til NRK har vore mangelfull og basert seg på anonyme påstandar.

Advokatane hennar peikar mellom anna på ei undersøking av arbeidsmiljøet i sportsredaksjonen gjort av hovudverneombodet etter konflikten, som dei meiner leiinga la føringar for.

– Dette er ein styrt prosess som har retta seg mot Line Andersen frå starten av, sa Dalheim.

Advokatane trekte òg fram eit notat som vart utarbeidd av ein organisasjonspsykolog for å kartleggje miljøet på sportsavdelinga, utan at Andersen hadde medverka.

Her blir det ifølgje advokaten skrive at Andersen «gjekk bananas» og «bombarderte» kollegaer med tekstmeldingar, utan ho fekk svare for seg.

– Ein trekkjer opp ganske skarpe karakteristikkar etter å berre ha høyrt den eine sida, sa Dalheim

