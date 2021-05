Manchester Citys styrtrike eigar spanderer finaletur på fansa til klubben

sport

Det opplyser Premier League-klubben på eigne nettsider tysdag.

Den heilengelske meisterligafinalen, som blir spelt 29. mai, skulle opphavleg vore spelt i Tyrkia. Nyleg vart han flytta til Portugal som følgje av strenge reiserestriksjonar i Storbritannia.

Det blir lagt opp til at 6000 supporterar frå kvart av laga blir sleppte inn på finalearenaen i Porto.

Tysdag opplyser City at eigarane av klubben har sagt seg villige til å dekkje reisekostnadene til supporterane som får billett til kampen. Grepet blir gjort ifølgje klubben for å sikre at ingen går glipp av kampen som følgje av dårleg økonomi.

Det blir vidare vist til at koronapandemien har medført mellom anna auke i reisekostnader. Det, i kombinasjon med at det blir kravd dyre PCR-testar av fans som skal på meisterligafinalen, kunne hindra mange i å reise.

Klubbeigar sjeik Mansour peikar på at klubben har ein formidabel sesong på gang.

– Det er derfor svært viktig at så mange som mogleg får sjansen til å vere på denne spesielle kampen. Særleg dei som har støtte Manchester City i gode og dårlege tider, seier han.

(©NPK)