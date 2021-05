Lunde Pedersen operert i nakken

sport

Det opplyser Noregs Skøyteforbund i ei pressemelding tysdag.

Der heiter det at nærare undersøkingar av Lunde Pedersen påviste ein liten gliding mellom to nakkevirvlar som kirurgane valde å operere for å stabilisere.

Inngrepet vart gjort søndag.

«Dette sikrar ein stabil nakke og forkortar vesentleg tida han trenger å bruke nakkekrage. Kirurgen stadfestar at det var ein vellykka operasjon», skriv forbundet.

Skøytestjerna er no overført frå intensivavdelinga til vanleg sengepost.

«Han har så vidt prøvd seg ute av senga, men er fortsatt preget av situasjonen», skriv forbundet.

Dei andre skadane som har vorte behandla er stabile.

(©NPK)