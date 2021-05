Krevjande forhold ventar Hovland: Kan få major-gjennombrotet sitt

sport

Det er nyheitsbyrået AFP som dreg fram fem heite namn: Jordan Spieth, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Jon Rahm og Hovland.

Byrået meiner at evna nordmannen har til å takle spel under utfordrande vindforhold kan gjere at han får det store gjennombrotet sitt. Vêrprognosane tyder på at det vil blåse friskt, spesielt under dei to første rundane torsdag og fredag.

Turneringa blir spelt på Kiawah Island, Sør-Carolina. Staden ligg på austkysten av USA, cirka 40 mil nord for Orlando i Florida.

PGA-meisterskapen er ei majorturnering. På det nivået har ikkje Hovland vunne hittil. Han er nummer elleve på PGA-rankinga.

Den totale premiepotten i turneringa denne veka er 123 millionar kroner.

