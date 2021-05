Flytta spansk fotballthriller på grunn av Eurovision Song Contest

sport

Atlético Madrid og Real Madrid avsluttar sesongen laurdag, og begge kan sikre tittelen.

Dei siste dagane er avsparks-tidspunkta endra tre gonger. Måndag vart det endeleg vedteke at kampane startar 18.00. Dette blir gjort ifølgje avisa AS for å styre unna direkte konkurranse frå Eurovision Song Contest. Finalen der startar 21.00 laurdag.

Musikkonkurransen er open for medlemmene av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU). Han er òg svært populær i Spania og dreg fleire millionar sjåarar til TV-skjermen.

Atlético (møte Valladolid borte) har to poengs leiing på Real (heimekamp mot Villareal) før siste serierunde.

(©NPK)