Christiansen fekk det tøft i symje-EM

Det norske håpet leidde heatet fram til 450 meter, men fekk det tungt mot slutten. Han hadde falle tilbake til tredjeplass etter 500 meter og fjerdeplass etter 600. Hallvegs var han nummer tre.

Med 500 meter igjen var han nummer fire og klarte å halde den plasseringa inn til mål.

Ukrainske Mihailo Romantsjuk var best i kvalifiseringa med 14.52,07. Christiansen hadde den sjette beste tida.

Han var eit godt stykke unna sin eigen norske og nordiske rekord på 14.45,35 som han sette under VM i Sør-Korea for snart to år sidan.

Finalen går onsdag.

Christiansen si neste øving i EM er 800 meter fri med forsøk fredag og finale laurdag.

I slutten av juli reiser Christiansen til sommar-OL i Tokyo som eit norsk medaljehåp.

