6000 Tokyo-lækjarar åtvarar mot pressa helsevesen – krev OL-avlysing

Åtvaringa og den klare oppmodinga frå lækjarane kjem fram i eit ope brev til statsminister Yoshihide Suga. Brevet vart skrive 14. mai, men vart først gjort offentleg måndag, melder Reuters.

Det er foreininga som representerer dei 6000 legane, som har retta førespurnaden til japanske styresmakter.

«Vi ber innstendig om at styresmaktene overtyder IOC om at det blir vanskeleg å halde OL, og at dei kjem til ei avgjerd om å avlyse leikane», heiter det i brevet.

«Dei medisinske institusjonane som handterer covid-19 har hendene fulle og har nesten ingen ledig kapasitet», lyder det vidare.

Vidare blir dei vist til at legane i Tokyo går inn i ein sommarperiode der pågangen tradisjonelt blir stor av pasientar som får helseproblem i varmen. Dersom OL bidreg til at fleire menneske døyr, vil «Japan bere heile ansvaret», skriv legane.

Andre medisinske grupperingar og helseekspertar har òg uttrykt bekymring rundt avviklinga av OL den siste tida. Med to månader igjen til elden vert tend, står Japan midt i ei ny smittebølgje.

