Oldrup Jensen forlengjer med Vålerenga

Det stadfestar Oslo-klubben på nettsidene sine.

Oldrup Jensen har starta begge kampane for dei blå i starten av sesongen, og han har bunde seg for to nye år med klubben.

Den opphavlege kontrakten hans gjekk ut etter inneverande sesong. Oldrup Jensen er nøgd med å ha signert ein ny avtale.

– Det har vore eit rart år, og mykje som har vore annleis, men eg har trivest veldig godt og det er sjølvsagt hovudgrunnen til at eg ønskjer å vere med vidare utover det eine året som eg har igjen, seier han.

