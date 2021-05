Japan innfører unntakstilstand for endå fleire regionar

sport

Japan strevar framleis med å slå tilbake ei fjerde bølgje med koronasmitte, og derfor blir det innført unntakstilstand òg i regionane Hokkaido, Okayama og Hiroshima. Unntakstilstanden gjeld for perioden 16.- til 31. mai.

OLs maratonøvingar skal gå føre seg i Sapporo, i regionen Hokkaido.

Japans statsminister Yoshide Suga har kalla inn til eit hastemøte der dei skal diskutere korleis dei skal slå tilbake smitten.

– Dette er regionar med relativt stor befolkning og talet på smitta aukar raskt, seier statsminister Suga.

I Japan er det ei aukande uro for koronasmitten, og mange har teke til orde for at OL bør utsetjast til situasjonen er meir under kontroll. 350.000 underskrifter vart fredag leverte til styresmaktene. Denne underskriftskampanjen arbeider for at det ikkje skal arrangerast noko OL i Tokyo til sommaren.

– Livet til menneske er viktigare enn pengar, seier den tidlegare guvernørkandidaten Kanji Utsunomiya, som er frontmann for underskriftskampanjen.

(©NPK)