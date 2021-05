Virusomsyn gir nedtona arrangement for Færderseilasen

sport

På bakgrunn av koronasituasjonen og dei tilhøyrande restriksjonane vil ikkje Færderseilasen ha noko landarrangement i Tønsberg i år heller. Målgang blir flytta til Filtvet, og alle deltakarane seglar direkte til heimehamna si etter enda seglas.

Dei siste åra fram til koronasituasjonen oppstod i fjor, har Tønsberg vore endestasjonen til Færderseilasen med tilhøyrande arrangement.

Det er framleis uklart om starten går frå Oslo, men dette vil arrangørane informere om fortløpande.

– Slik koronasituasjonen er per i dag ser vi ingen moglegheiter for å kunne ha landarrangement etter seglasen. Det beklagar vi, men samtidig satsar vi no på at ting går i riktig retning, og at vi neste år igjen kan ha ein fullverdig Færderseilas med målgang i Vestfold-byen, med yrande liv, konsertar og aftersail-arrangement for glade og fornøgde seglarar, seier Nick Sandberg i Færderfestivalen.

Det er framleis restriksjonar frå styresmaktene som kan endre seg i tida framover, og arrangørane håpar å komme med eit endeleg program 26. mai.

Seglasen ut Oslofjorden til Færder og tilbake til Filtvedt går 11. juni.

