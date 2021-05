Tettey blir Rosenborg-spelar ut sesongen

sport

– Når han legg opp som fotballspelar, er det avtalt at han held fram i Salmar Akademiet, skriv klubben på nettsida si.

– Det er skrive i stjernene at det hadde vore fint å avslutte karrieren i Rosenborg. No er det ei passande tid å dra heim, og Rosenborg er laget mitt. Når dei kjem på bana og alt ligg til rette, er det veldig vanskeleg å seie nei, seier Tettey.

Tettey spelte den siste kampen for Norwich laurdag og reiser heim til Trondheim i slutten av mai. Han vil vere speleklar for Rosenborg i starten av juni.

Tettey debuterte for Rosenborgs A-lag i 2004. Han fekk med seg to seriemeisterskap før han vart seld til franske Rennes sommaren 2009. Han har sidan 2012 spelt for Norwich.

(©NPK)