Ruben Smith overtek i Oilers

sport

Ruben Smith er ein kjend hockeyprofil etter si tid som aktiv i både Stavanger Oilers og Storhamar. Han har deltaking i OL og VM og fleire NM-titlar.

– Ved sida av den omfattande idrettskarrieren sin har Ruben òg ei arbeidserfaring og utdanning som er som skapt for dei oppgåvene han skal ta fatt på som dagleg leiar. Koplar ein dette saman med struktur, eit vinnande vesen og ein solid dose pågangsmot, har Stavanger Hockey klokkartru på at dette skal bli ein svært bra mann for klubben i åra som kjem, heiter det på nettsidene til klubben.

34-åringen startar i den nye stillinga si rundt 1. september.

Noverande dagleg leiar, Vidar Are-Ekstrøm, går inn i ei nyoppretta stilling som administrativ leiar. Dermed styrkjer klubben den administrative sida.

(©NPK)