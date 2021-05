Rosenborg-målvakt Lund lånt ut til HamKam

sport

Oslo-guten landet på Gardermoen onsdag føremiddag, dagen då overgangsvindauget i norsk fotball stengjer.

– Eg gler meg veldig til å spele for HamKam og er glad for at klubbane vart samde om ein utlånsavtale, seier Faye Lund til nettsidene til klubben.

21-åringen har tidlegare spelt for Oppsal, Levanger, Mjøndalen og Rosenborg.

– Vi har heile tida vore rolege på at vi ville få på plass ei målvakt i dette overgangsvindauget og er sjølvsagt veldig fornøgde med å bli samde med Rosenborg om ein utlånsavtale, seier HamKams sportssjef Espen Olsen.

