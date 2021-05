Fotballproff Evjen om strenge innreisereglar: – Det er heilt idiotisk

sport

– Det er heilt sinnssjukt at ein må det. Å måtte bruke ti dagar på eit karantenehotell, ti dagar som eg heller kunne vore med familien … Det er tungt. Å vere på eit rom åleine på eit hotell er heilt idiotisk, seier AZ Alkmaar-spelaren til NTB.

Dei nye innreisereglane frå regjeringa for reisande frå land utanfor EØS- og Schengen-land vart innført 9. mai. Uansett om reisa er nødvendig eller ikkje, må alle på karantenehotell ved framkomst Noreg i tida som kjem.

– Det er veldig lite freistande, men eg kan ikkje seie noko på det. Det er sånn det er. Men når eg har vore åleine i Nederland over ein lengre periode, og så måtte sitje ti dagar heilt for meg sjølv, det er klart at det er tungt.

Evjen antydar at det kan bli mykje dødtid å fylle.

– Om eg er der i ti dagar, og søv åtte til ti timar, har eg 14–16 timar i døgnet der eg er vaken. Så blir det 140 timar med Netflix. Det er mykje! Litt for mykje, seier Nederland-proffen.

(©NPK)