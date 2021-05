To Schalke-spelarar koronapositive føre Hertha-møte

sport

Allereie måndag testa ein av spelarane på laget positivt i ein hurtigtest, og ei PCR-prøve stadfesta denne smitten tysdag. I tillegg vart det oppdaga at ytterlegare ein spelar er smitta av viruset.

– Begge spelarane isolerer seg sjølve heime og er utan symptom, medan ein tredje ramma person ikkje har hatt kontakt med førstelagsspelarane sidan førre fredag, opplyser klubben utan å nemne namn på dei smitta spelarane.

Alle andre spelarar i troppen testa negativt for viruset og er klarert for spel mot Hertha onsdag kveld. Den kampen er utsett frå april, då det var Berlin-laget som var ramma av eit smitteutbrot.

Schalke har allereie rykt ned frå 1. Bundesliga, men kampen blir viktig for klubben til Rune Almenning Jarstein. Hertha ligg to poeng over nedrykksstreken med tre kampar igjen å spele.

(©NPK)