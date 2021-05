Skandia Cup i Trondheim avlyst for andre år på rad

sport

Det bestemde turneringsleiinga seg for tysdag ettermiddag.

– Det er rett og slett frykteleg tungt. Akkurat no sit vi med ei veldig tomleikskjensle og erkjenning av at det ikkje blir noko arrangement. Men vi er òg litt letta. For vi ønskte ikkje å stå ansvarleg for risikoen for eit eventuelt smitteutbrot, seier dagleg leiar i Skandia Cup, Brynjar Aune, til Adresseavisen.

Turneringa samlar vanlegvis tusenvis av barn og unge på Ladesletta i trønderhovudstaden.

Skandia Cup styrte mot rekorddeltaking etter at svenske Storsjöcupen måtte avlyse for knappe to månader sidan, men det vart det ikkje noko av.

(©NPK)