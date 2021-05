Sentral supporterleiar kallar NFFs Qatar-plan «uheiderleg»

sport

20. juni blir det halde ekstraordinært forbundsting for å ta stilling til ein mogleg norsk boikott av Qatar-VM 2022. Saka har skapt stor debatt dei siste månadene.

NFF ønskjer at delegatane stiller på tinget i eigen person. – Eg kan ikkje skjønne kvifor det skal vere fysisk oppmøte så lenge det digitale tinget gjekk superfint, seier Espen Viken til NTB.

Han er sentral i Rosenborgs fanklubb Kjernen og sit i styret i Norsk Supporterallianse. Alliansen organiserer for tida stemme-hjelp for klubbar som ikkje kan ta turen til hovudstaden i juni.

– Det høyrest ut som NFF har lyst til å påverke litt ekstra. Det er uærleg så lenge klubbane kjem med representantar som har eit mandat frå klubben sin. Eg synest ein skal vere litt audmjuk i denne saka, anerkjenne at det kanskje er ulike meiningar og berre akseptere at slik skal det vere. Så får fleirtalet avgjere dette, seier Viken.

– Vi ønskjer å stille opp for dei som ikkje kjem seg til Oslo og stemme slik dei har bestemt. For meg kan det verke litt som om ein lagar eit fysisk møte for å ha litt meir kontroll på det som skjer og gjerne vil dirigere forsamlinga i håp om at det kanskje skal slå den vegen NFF framleis siktar mot.

Supporteralliansen ønskjer ein boikott av VM om halvtanna år. NFF er ikkje på same linje.

– Det er veldig spesielt og på grensa til misbruk av idrettsdemokratiet. Men det er ikkje ulovleg, sa NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG måndag om grepet til alliansen.

