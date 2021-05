Regjeringa set av 10 millionar til skiflygings-VM

sport

Kulturminister Abid Raja (V) seier pengane gjer det mogleg å arrangere meisterskapen.

– Eg er glad for å kunne foreslå eit tilskot som gjer det mogleg at verdsmeisterskapen i 2022 kan arrangerast i Noreg. Vikersund er ein av få stader i verda som har ein skiflygingsbakke, og VM i skiflyging går i praksis på rundgang mellom desse. Regjeringa meiner det er viktig at ein vinteridrettsnasjon som Noreg kan arrangere det, seier Raja.

Leiar i Vikersundbakken, Per Bergerud, er glad for tildelinga. Han seier dei vart orienterte om dette for ei veke sidan og er letta over draghjelpa frå politisk hald.

– Med atterhald om at det blir vedteke: Det betyr at to tunge steinar er tekne av skuldrene våre. Vi har sikra VM økonomisk og kan gjennomføre ein meisterskap verdig med dei planane vi har. For oss var det viktig å få ei avklaring no, så vi kan bruke det siste snaue året til å detaljplanleggje eit flott VM i 2022, seier han til NTB.

Den tidlegare Svene-hopparen vann rennet i Vikersund i 1980. To år seinare tok han gull i lag-VM. I 1985 vart han individuell verdsmeister i Seefeld.

Stefan Kraft, her i aksjon i Trondheim i 2020, har verdsrekorden i skiflyging på 253,5 meter sett i Vikersund i 2017.

