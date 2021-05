NFF håpar på landskamp-avklaring denne veka

sport

Ståle Solbakkens menn skal ut mot Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni. NFF ønskjer primært at desse kampane skal spelast på Ullevaal stadion.

– Om vi går tilbake til i fjor, så hadde vi eit unntak i forskrifta. Det var 6.1-unntaket som sa at internasjonale fotballkampar i Noreg kunne gjennomførast utan karantene mot at vi følgde den strenge Uefa-protokollen. Det vart stramma inn før jul, og det unntaket har ikkje vore der, seier konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

Manglande unntak gjorde mellom anna at heimekampen i VM-kvalifiseringa mot Tyrkia 27. mars måtte spelast i Malaga i Spania.

– Vi har søkt styresmaktene om unntak frå innreisekarantenen for å kunne ta imot Luxembourg og Hellas, og for at kvinnelaget som skal ut etterpå slepp karantene når dei returnerer til Noreg, seier Fisketjønn.

Kvinnelandslaget skal ha bortekamp mot Sverige i Kalmar 10. juni.

– Kontaktpunktet vårt er primært Kulturdepartementet, som igjen tek dette vidare internt i regjeringa. Brevet er òg lagt ved med kopi til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedepartementet og Statsministerens kontor, seier Fisketjønn om prosessen.

(©NPK)