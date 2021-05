Karantenereglar kan stanse Ingebrigtsen-brørne

sport

NRK melder at friidrettsbrørne Ingebrigtsen truleg må trekke seg frå Diamond League-opninga i Gateshead i England 23. mai.

Dei nye karantenereglane for reisande frå land utanfor EØS- og Schengen-land vart innførte 9. mai.

Uansett om reisa er nødvendig eller ikkje, må alle på karantenehotell ved framkomst Noreg i tida som kjem. Det betyr at ein annan friidrettsprofil, Hedda Hynne, kan bli tvinga til å trekke seg frå Diamond League-stemnet i Doha 28. mai.

– Det kan eg seie med hundre prosent tryggleik – om ikkje det blir gjort endringar på dei reglane, så kan ingen av gutane mine reise utanlands og konkurrere, seier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen seier at det ikkje er mogleg for gutane hans å sitje sju–åtte dagar på karantenehotell. Det betyr i så fall at dei ikkje får trena under oppkøyringa til OL i Tokyo.

– Dersom vi skal slusast inn på eit hotell når vi dei siste tre–fire dagane har vore testa fire–fem gonger, ikkje vore i nærleiken av ein kjeft og besøkt det landet som har komme desidert lengst på vaksinefronten, så blir det rett og slett berre for dumt, legg han til.

