Handball-EM så godt som i boks for Noreg, Sverige og Danmark

Søknadsfristen gjekk ut måndag. Norden-trioen har ingen konkurrentar for kvinnemeisterskapen om vel sju og eit halvt år.

Tanken er at to innleiande puljar, éi gruppe i hovudrunden og dessutan cupspelet skal spelast på norsk jord. Stavanger, Bergen, Trondheim og Bærum/Oslo blir norske spelestader.

For 2026-EM for kvinner er det same nordiske konstellasjon blant søkjarane. Russland er einaste motkandidat.

På herresida er Noreg, Sverige og Danmark søkjar for EM-sluttspelet i 2026. Også der er berre ein annan mogleg arrangør (Sveits) på banen. For 2028-utgåva for menn blir Sveits og Noreg/Sverige/Danmark utfordra av Spania og Portugal. Dei to sistnemnde søkjer saman.

Tildelinga av meisterskapane skjer på ein kongress i regi av Det europeiske handballforbundet (EHF) i midten av november.

