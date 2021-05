Granerud: – OL-utøvarane bør få vaksine

sport

– Ja, utan å vere ekspert, synest eg dei bør bli vaksinerte. At rett i underkant av 100 stykke kan få fritak for å bli vaksinerte og representere Noreg i den største konkurransen idrettsmessig, synest eg bør skje, seier Granerud til NTB.

Norske utøvarar og trenarar ønskjer seg vaksine før deltaking i OL, men Olympiatoppen har sagt at det er uaktuelt å sende norske Japan-fararar forbi nokon i vaksinekøen her i landet.

– Dei har ein jobb som gir utruleg mykje glede til det norske folket. Då synest eg som idrettsutøvar sjølv at dei kan få eit unntak og få eit «hoppe fram i køen»-kort, som kan gi oss som skal sjå på masse glede.

– Liten prosentdel

Legemiddelprodusenten Pfizer har inngått avtale med Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) om å tilby koronavaksine til involverte i Tokyo-OL. Idrettsforbundet har òg starta dialog med IOC og helsestyresmaktene for å sikre vaksinar til OL-troppen.

Tida byrjar samtidig å bli knapp: Fleire har uttalt at første vaksine bør setjast rundt slutten av mai.

Granerud, som sjølv vart koronasmitta under ski-VM i Oberstdorf i vinter og mista halve meisterskapen, forstår at det kan oppfattast som rart å prioritere idrettsutøvarar, men ser på det låge talet totalt sett.

– Får ein vaksinert 40.000 i veka, er det ein veldig liten prosentdel utøvarane representerer i forhold til samfunnsnytta det gir ved store prestasjonar, seier 24-åringen.

Håpar dei får moglegheit

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er glad for at han ikkje står i same situasjon som dei norske sommar-OL-leiarane.

– Eg har meir enn nok med dei utfordringane vi står i. Eg er ein idrettsleiar, og eg håpar inderleg at utøvarane våre som skal ut og forsvare heideren og æra til det norske flagget, får føresetnader som gjer at dei er konkurransedyktige. Det er ståstaden min. Eg håpar inderleg dei får moglegheita til å konkurrere på lik linje, seier Bråthen.

– Bør regjeringa avsjå vaksinar til desse?

– Det er livsfarleg å seie noko i den debatten, for det er så sterke frontar. Eg trur på generell basis at idretten bidreg mykje meir til folket enn det dei blir verdsette med. Så håpar eg at dei fantastiske utøvarane som faktisk er villig til å leggje alt anna på vent for å representerer landet sitt, får lov til å gjere det på lik linje med dei dei konkurrerer med, seier han.

Friidrett og volleyball

For Granerud startar snart ein ny og viktig sesong med OL i Beijing som det store målet. Før det skal han kose seg med å sjå på dei norske utøvarane i Tokyo.

– Eg likar sommer-OL fordi ein kan sjå mange konkurransar ein elles ikkje ville sett. Det som skal skje på friidrettsbanen med medaljehåpa vi har der, blir spennande. Og eg må prøve å få følgje med på sandvolleyballgutane. Det er mange imponerande utøvarar, og det blir spennande å følgje, seier han.

