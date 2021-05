Tore Reginiussen legg opp: – Det er ei tid for alt

sport

Det stadfestar den tidlegare eliteserieprofilen på Instagram-kontoen sin.

– Eg har vedteke at når denne sesongen er over, legg eg opp som profesjonell fotballspelar. Det har vore ei fantastisk reise, med endelause høgdepunkt og opplevingar, skriv Reginiussen.

– Eg er for evig takksam for alt denne idretten har gitt meg, og for alle dei fantastiske folka eg har møtt på vegen. Det er ei tid for alt, og no er det tid for at eg startar eit nytt kapittel i livet, seier han.

Finnmarkingen fekk ikkje halde fram i Rosenborg etter førre sesong, sjølv om han ønskte seg ein ny avtale. I staden gjekk ferda til St. Pauli i Tyskland.

No er karrieren over.

– Tida eg fekk i Hamburg og St. Pauli vart ikkje lang, men eg har hatt glede av han, og det var ein flott måte å avslutte karrieren min på, skriv Reginiussen.

Midtstopparen, som har 31 landskampar for Noreg, har tidlegare vore i Schalke (eitt innhopp på 18 minutt) og Lecce (null kampar). Det vart ein meir vellykka sesong i danske Odense (32 kampar) i 2011/12.

På heimebane i Noreg har han spelt for Alta og Tromsø ved sida av RBK.

