Det var Benjamins første konkurranse i øvinga på over halvtanna år. Viruspandemien stoppa han frå mykje førre sesong.

Warholm har to tider under 47 sekund medan Benjamin har vore under den grensa ein gong.

Løpet på søndag i California viste at amerikanaren har skumle hensikter i Tokyo-OL. Dit kjem Warholm etter all sannsyn som favoritt.

