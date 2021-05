Målvakttalent signerte for Kjellings Drammen

sport

Det opplyser eliteserieklubben i ei pressemelding.

Bergsholm Kristensen sa opp kontrakten med ØIF Arendal etter å ha vorte permittert førre månad. No går ferda vidare til eliteserie-rival Drammen.

– Eg skjønar at DHK igjen har noko spennande på gang, og eg kjenner mange av spelarane frå tidlegare. At Kristian Kjelling ønskte meg til klubben var òg viktig, for eg har høyrt mykje godt om det arbeidde han gjer med både enkeltspelarar og med laget, seier målvakta.

Han var ferdig med dei tre første sesongane av ein femårskontrakt i ØIF då han vart permittert.

Trenar Kjelling er fornøgd med signeringa som no er på plass.

– André er rekna som eitt av dei største målvakttalenta i Noreg, og tok eliteserien med storm då han som veldig ung kom til ØIF Arendal, seier han.

Tidlegare denne våren har strekspelaren August Olsen Storbugt (Halden), bakspelaren Hermann Ranneberg Vildalen (ØIF Arendal) og venstrekanten August Baskår Pedersen (Bjerringbro-Silkeborg) skrive under for Drammen.

(©NPK)