Ingebrigtsen hentar gammal kjenning til Brann

Avisene får stadfesta at 31-åringen har skrive under for Brann, men han er i heimlandet Senegal, og dermed kan det ta noko tid før han kjem seg til Noreg.

Sané har vore klubblaus sidan kontrakten hans med belgiske Oostende gjekk ut i juli i fjor. Det var noverande Brann-trenar Kåre Ingebrigtsen som henta han til Oostende.

Tidlegare har Sané spelt tre kampar for Tromsø og deretter i fire sesongar for Bodø/Glimt.

Overgangsvindauget i Noreg stengjer førstkommande onsdag, men Sané-overgangen avheng ikkje av det, sidan han er arbeidsledig.

