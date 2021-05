Hopparane blir spissa i eitt lag – tre vraka i uttaket

sport

Landslagssjefane Christian Meyer (kvinner) og Alexander Stöckl (menn) har vraka Ingebjørg Saglien Bråten, Anders Håre og Robin Pedersen frå troppen i kommande sesong.

– Vi spissar landslagssatsinga inn mot ein sesong der vi har høge sportslege mål, men det vil alltid vere moglegheiter for å konkurrere seg inn på laget i internasjonale renn. Samtidig viser resultata frå sesongen vi er ferdig med, at nivået i norsk hoppsport ikkje har vore høgare i moderne tider, seier sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Vi har vore igjennom ein av tidenes norske sesongar og legg grunnlaget for den kommande sesongen. VM i skiflyging på heimebane og olympiske leikar er dei store måla, men vi har òg ein kalender på jentesida som er spennande, seier Bråthen.

Eitt lag

Han fortel at landslaga for menn og kvinner samlast til eitt lag beståande av fem kvinne- og sju herrehopparar.

– Vi har vist over tid at vi jobbar best saman. Tanken bak er å synleggjere korleis vi har jobba og korleis vi har fått resultata. Vi ser ingen grunn til å skilje det i to lag. Vi er eitt lag som konkurrerer i to ulike klassar, seier han.

Kvinnetrenar Christian Meyer meiner samhaldet i laget er viktig, og at ein får fleire å spele på når kjønna vert samla i same landslag.

– Det er kompetente folk i støtteapparat for gutar og jenter, og ikkje minst har vi utøvarar som kan vinne hopprenn. Det blir ein vinter med dobbelt så mange renn som i fjor, får vi håpe. Eit individuelt gull i OL er det vi styrer etter, seier Meyer.

– Fantastisk samarbeid

Herretrenar Alexander Stöckl er òg veldig nøgd med det nye opplegget.

– Samarbeidet har vore heilt fantastisk heilt sidan eg kom til Noreg. Christian har ansvaret for hopparane i Trondheim, og no er gutane og jentene våre eitt og same lag. Vi har gitt det eit namn.

– Det blir ein stor sesong med VM på heimebane og OL. Lagmessig har vi noko å forsvare. Det er heilt topp om vi kan ta ein ny lagmedalje og ein medalje individuelt. Vi har òg hoppveka, Raw Air og verdscupen. Vi gler oss til å komme i gang, seier Stöckl.

Laget:

Kvinner: Thea Minyan Bjørseth (Lensbygda), Eirin Kvandal (Mosjøen), Maren Lundby (Kolbu/KK), Silje Opseth (Holeværingen) og Anna Odine Strøm (Alta).

Menn: Anders Fannemel (Hornindal), Johann Forfang (Tromsø SK), Halvor Egner Granerud (Asker), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Thomas Aasen Markeng (Lensbygda) og Daniel-André Tande (Kongsberg).

