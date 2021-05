Viking ankar Berntsen-dommen

sport

– Dommen tek utgangspunkt i ei situasjonsskildring som ikkje stemmer med oppfatninga vår. I tillegg meiner vi at regelverket ikkje er tydeleg nok på kva handlingar som kan føre til sanksjonar, forklarer Viking FK-leiar Rune Bertelsen til Aftenbladet.

Det er to veker sidan Doms- og sanksjonsutvalet i Norges Fotballforbund (NFF) gav Viking bota.

I november vart det kjent at Berntsen ikkje fekk halde fram som hovudtrenar. Det var AS-styret til Viking, og ikkje Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingane med Berntsen. Det vart gjenstand for undersøking hos NFF, som valde å melde klubben for brot på dei interne reglane i forbundet.

– Viking FK er av den oppfatninga at den fullmakta som vart gitt i den konkrete saka, var lovleg og innanfor regelverket til idretten. Vi ønskjer derfor ei ekstra vurdering av saka, seier Bertelsen vidare.

