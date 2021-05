Rasande Solskjær trur Maguire-rekord ryk og varslar stor rotasjon

sport

Frå og med søndag ventar tre kampar på fem dagar for United. Det vil mellom anna gjere det vanskeleg for kaptein Maguire å halde fram den lange rekkja si med samanhengande minutt for klubben i ligaen.

Maguire har spelt 71 strake Premier League-kampar for United utan å ha gått glipp av eit minutt. Han har tangert klubblegenda Gary Pallister som klarte det same i 1993 til 1995.

Søndag vil Maguire slå den rekorden når United møter Aston Villa, men i løpet av veka kan det seie stopp, trur Solskjær.

– Eg trur ikkje det er mogleg no. Det er ein statistikk han kunne vore veldig stolt av, men eg kan ikkje sjå det skje no, sa nordmannen på pressekonferansen før kampen til helga.

Der handla det aller meste om det tette kampprogrammet.

Leicester og Liverpool

– To kampar på tre dagar er vanskeleg, men ein kan akseptere det. Det gjer vi i jula. To kampar på tre dagar etter ein lang sesong med alle kampane vi har hatt: endå vanskelegare. Tre kampar på fem dagar: veldig, veldig vanskeleg. Nesten umogleg.

Etter kampen mot Villa ventar kamp mot Leicester tysdag før den utsette Liverpool-kampen kjem to dagar seinare. Solskjær meiner dette kan øydeleggje for laga som jaktar på 3.- og 4.-plassen som gir meisterliga neste sesong.

– Det kan gjere noko med lagoppstillingane mine i ein kamp eller to, det kan påverke kven som kjem inn på 4.-plass og CL. Det er ikkje mitt problem, sa han.

Må rotere

– Vi som gruppe vil komme sterkare ut av dette, men eg kryssar fingrane for at ingen blir skadde. Det er mi største bekymring, la han til.

Leicester (63 poeng) er på 3.-plass med Chelsea (to poeng mindre) på plassen bak. Bak der jaktar West Ham (58), Tottenham (56) og Liverpool (54, éin kamp mindre spelt) på dei gjæve posisjonane i Premier League.

– Eitt av laga blir kanskje ikkje fornøgde fordi eg speler fullt lag i den eine kampen og ein ny ellevar i den andre kampen, sa Solskjær.

(©NPK)