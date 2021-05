Odd midt i smittegryta: Må halvere tribunebesøket

sport

Grenlandsregionen har Skien og Porsgrunn som store byar. Skien opplever eit svært sterkt smittetrykk for tida.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet tilrår å stengje ned Grenland igjen. Det skriv Telemarksavisa fredag.

Odd skal sesongstarte på heimebane til helga.

– Vi følgjer dei tre grunnpilarane: Sjuke deltek ikkje, god handhygiene og god avstand, seier Odds dagleg leiar Einar Håndlykken til NTB.

– Publikum sit på det faste setet sitt under heile kampen, med to meter avstand. Det er påbode med munnbind når ein er i rørsle. Ingen køar eller kiosk. Dette passar vaktar på. Alle med akkreditering til indre bane blir testa for covid-19, seier han.

Fleire grep blir òg gjorde.

– Vi har i tillegg fått lokale avgrensingar som gjer at vi ikkje kan ha VIP-arrangement innandørs og berre 300 publikummarar, opplyser Håndlykken.

På andre arenaer er tilskodartalet sett til maks 600 fordelte på tre kohortar a 200 personar.

(©NPK)