Her er NFFs plan for 2. divisjon – siktar mot seriestart midt i juni

sport

Så seint som midt i april uttrykte NFF håp om at sesongen på tredje nivå i norsk fotball kunne komme i gang 5. og 6. juni. Det er ikkje lenger aktuelt.

Onsdag gav regjeringa grønt lys for seriespel i dei to øvste divisjonane på dame- og herresida. Nivå tre må likevel vente – òg med treningskampar.

NFFs elitedirektør Lise Klaveness ser uansett for seg at ballen kan byrje å rulle i midten av juni.

– Postnord får starte treningskampar på trinn to, og trinn to trer inn siste veka av mai – sjølvsagt med atterhald om smittesituasjon. Vi tek derfor sikte på å starte treningskampar seinast i veke 21. Seriespel startar i trinn tre, og trinn tre skal etter planen komme i gang medio juni, seier Klaveness til NTB.

Ho legg vidare til at NFF vil fastsetje seriespelet med dette som utgangspunkt.

I tråd med fagråd

Tidsramma NFF opererer etter, er i tråd med tilrådingane Helsedirektoratet har gitt rundt den vidare gjenopninga av idretten.

«Øvrig seriespill innen toppidrett kan starte med treningskamper om tre uker og seriekamper om ytterligere tre uker dersom smittesituasjonen tillater det, herunder Post-Nordligaen», skriv direktoratet i vurderingar som vart sende over regjeringa i slutten av førre veke.

Kulturdepartementet stadfesta òg onsdag at treningskampar for 2. divisjon blir vurderte som ein del av trinn to i gjenopningsplanen, medan oppstart av seriespel ligg på trinn tre.

Divisjonsforeininga, som representerer klubbane i 2. divisjon, håpar planen som no er lagd, kan følgjast.

– Det er dette vi steller oss til, og som klubbane er informerte om. Vi går «all in» for å komme i gang med treningskampar i veke 21. Deretter blir det seriestart. Eg vil tru at det kan bli 20. juni, seier leiar Kari Lindevik til NTB.

Full serie

Sjølv om koronarestriksjonar har forseinka seriestarten kraftig, er planen framleis å gjennomføre full sesong på nivå tre.

– Det er det det blir jobba for. Fleirtalet av klubbane ønskjer det. Det blir utfordringar for somme med midtvekekampar, men her må vi prøve å leggje så godt til rette det lèt seg gjere, seier Lindevik.

I kva grad det skal spelast kampar gjennom heile sommaren, utan ein feriepause, er ikkje heilt avklart enno.

– Det blir i alle tilfelle mange kampar på kort tid. For klubbane handlar det om å få gjennomført ein sesong på best mogleg måte, både sportsleg og rettferdig. Full serie er den beste løysinga, seier Lindevik.

2. divisjonsklubbene er òg involverte i cupen. I NFFs oppdaterte hovudterminliste ligg det inne at første runde skal spelast 24. og 25. juli. Andre runde går ei veke seinare, medan runde nummer tre blir planlagd 22. september. Dei fire siste rundane går først i 2022.

I fjor vart sesongen amputert for 2.-divisjonsklubbane som følgje av viruspandemien. Laga spelte først enkelt serie, før dei beste møttest i sluttspel.

(©NPK)