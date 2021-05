Fotballskulen til King fullteikna på tolv minutt

sport

Påmeldinga til Joshua King Football Academy vart opna klokka 12 fredag, og ifølgje arrangøren tok det tolv minutt før alle plassane var rivne bort. Nettsida kollapsa på eit tidspunkt i ein veldig kort periode.

– Vi er sjølvsagt utruleg glade for at så mange ønskjer å vere med, men det seier òg noko om kor stort behovet for eit slikt gratis tilbod er, seier Everton-proffen og landslagsprofilen King.

King hadde mål om å starte fotballskulen i fjor, men då vart han stoppa av koronapandemien. 18.–20. juni i år er det likevel klart for 200 barn og unge på Stovner i Oslo.

Deltakarane på fotballskulen er i alderen 11 til 14 år. Arrangøren håpar å kunne gi tilbodet til langt fleire neste år.

