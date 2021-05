Välbe gir Røste kamp om styreverv i FIS

sport

Onsdag gjekk fristen for å nominere kandidatar til verva som president og styremedlemmer i Det internasjonale skiforbundet (FIS) ut. No er lista over aktuelle namn offentleggjord.

Ho viser at fire personar ønskjer å bli arvtakaren til Gianfranco Kasper i rolla som president. Den 77-årige sveitsaren gir seg etter å ha vore president sidan 1998.

Namna på dei fire som er aktuelle for presidentvervet, kjem ikkje som noka overrasking. Svensk-britiske Johan Eliasch, den tidlegare alpinisten Urs Lehmann frå Sveits, svenske Mats Årjes og tidlegare FIS-generalsekretær Sarah Lewis har for lengst lansert kandidatura sine.

Lista over aktuelle styremedlemmer inneheld 17 namn. Den norske skipresidenten Erik Røste og Jelena Välbe er blant desse. Røste stiller til attval.

Ved sida av dei 17 namna er Årjes, Eliasch og Lehmann òg aktuelle som styremedlemmer dersom dei ikkje skulle nå opp i presidentkampen.

Resten av dei som er aktuelle for styreverv, er: Dean Gosper, Wojciech Gumny, Roman Kumpost, Tzeko Minev, Aki Murasato, Dexter Paine, Ken Read, Flavio Roda, Peter Schöchsnadel, Enzo Smrekar, Franz Steinle, Uusitalo, Eduardo Valenzuela, Michel Vion og Zheng Liangcheng.

Det skal veljast 16 styremedlemmer. Desse får alle verva for ein eittårsperiode. Valet blir gjennomført på den digitale FIS-kongressen 4. juni.

