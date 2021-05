Thingnes Bø håpar på høgdehus-moglegheit

sport

I slutten av månaden skal idrettstinget avgjere om ein skal oppheve det mangeårige, særnorske forbodet mot å drive simulert høgdetrening. Thingnes Bø og fleire med han meiner det er det einaste riktige for at norske utøvarar skal få konkurrere på like vilkår med utlendingane.

– Eg synest først og fremst at det er bra at debatten har komme opp, og at ein ser viktigheita av dette no som vi har stått i denne pandemien. Det har vore vanskeleg nettopp med det å planleggje reiser og formoppbygging i utlandet. Personleg står eg over høgdeopphald av familiære årsaker, fordi det blir for mange døgn borte, så eg kunne i alle fall tenkje meg å ha moglegheita, seier Thingnes Bø til NTB og held fram:

– Det er ikkje sikkert at eg hadde nytta meg av det. Eg har ikkje noko kjennskap til det, så eg måtte ha testa det og sett om det hadde fungert for meg. Men eg er absolutt positivt innstilt.

Vanskeleg

Thingnes Bø ser både positive og negative sider ved å opne opp for bruk av simulert høgdetrening, men totalvurderinga hans er at det er riktig å tillate det.

I Noreg har høgdehus, høgdetelt og tilsvarande utstyr vore forbode sidan 2003.

– Du må ta det ved rota, og det er at om det lov for alle utlendingane, så må det vere lov for oss òg. Det betyr ikkje at du blir betre av å bruke det. Det kan hende at den gode, gamle norske idrettsmodellen er betre. Men det får det vere opp til kvar enkelt å finne ut av.

Motstandarane av høgdehus har argumentert med at ein ikkje ønskjer å fjerne toppidretten for langt frå barneidretten og samtidig sende eit signal om at simulert høgd er greitt å bruke for alle aldersgrupper.

– Det er vanskeleg å setje dei grensene. Eg tenkjer vel at om ein skal opne opp for det, så må ein opne opp for alle. Eg håpar og trur at folk har innsikt og ansvar nok overfor eigne barn, slik at det i praksis er forbode om du er under 18 år. Men eg trur det er vanskeleg å handheve, seier 27-åringen.

– Eg synest ikkje desse spørsmåla skal setje ein stoppar for at dette blir lov for dei som verkeleg treng det.

Tilpassing

Denne veka starta stryningen og dei andre skiskyttarane oppkøyringa mot OL-sesongen 2021/22. Der blir høgdetrening viktig, sidan meisterskapen i Beijing går i tynn luft på 1700 meters høgd. Småbarnspappa Thingnes Bø vel likevel å prioritere litt annleis enn resten av troppen.

– Eg blir ikkje med på samlinga i juni, fordi eg har eit ønske om å vere litt heime. Men frå august og utover blir det mange høgdedøgn, seier han.

I løpet av månaden flyttar Thingnes Bø og familien hans til Kongsvinger. Det skjer tidlegare enn planlagt, men han meiner at han ikkje gamblar ved å flytte ut av Oslo føre den viktige sesongen.

– Nei, eg vil få trena som normalt. Eg har rask tilgang til Oslo og dei moglegheitene som ligg der. Og når grensene opnar igjen, så er jo favorittanlegget mitt Torsby (i Sverige) rett i nærleiken. Der kjem eg nok til å trene mykje. Og så ser eg på moglegheita for å investere i mi eiga rulleskimølle, men det er noko eg må sjå meir på, fortel Thingnes Bø, før han fastslår:

– Eg kan ikkje sjå nokon ting ved Kongsvinger som gjer at eg ikkje skal kunne bli betre. Då hadde eg ikkje flytta dit.

