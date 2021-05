Sigeren forsvann for Zuccarellos Wild

sport

Nordmannen pådrog seg ei to minutts utvising, men noterte òg eitt målpoeng (målgivande pasning) i kampen.

Wild leidde 2–1 før Knights utlikna vel fem minutt før slutt. Etter snautt to minutt av den ekstra speletida, skåra Alex Pietrangelo det avgjerande målet.

Kirill Kaprizov stod for begge Wilds skåringar. Dette var det tredje tapet til laget på dei fem siste kampane.

I New York skåra J. T. Oshie tre mål for Washington Capitals i 4-2-sigeren mot Rangers. Det gjorde han eit døgn etter at faren hans døydde i alder av berre 56 år. Oshie stod over Capitals-kampen på måndag då helsetilstanden til faren var kritisk.

Rangers får ikkje spele sluttspel denne sesongen.

(©NPK)