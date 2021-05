Siger og tap for dei norske kvinnene i kontinentalcupen i sandvolleyball

sport

Dei fem beste av åtte deltakande lag går vidare til sluttspelet i Nederland neste månad. Det vil omfatte 16 nasjonar, og vinnaren får ein kvoteplass i OL.

Turneringa i Baden starta for dei norske med nederlag i to strake kampar mot Ukraina. Ane Guro Hjortland og Sunniva Helland-Hansen tapte 1–2 (21–17, 17–21, 9–15) for Inna og Jirina Makhno, medan Ingrid Lunde og Emilie Olimstad tapte 0–2 (18–21, 14–21) for Diana Lunina og Valentina Davidova.

Torsdag ettermiddag gjekk det betre mot Sverige. Hjortland og Helland-Hansen slo Sara Cavretti og Sofia Wahlén 2–0 (21–18, 21–19) før Lunde og Olimstad tok seg av Tina og Sanna Thurin med 2–1 (28–30, 21–13, 15–8).

Turneringa held fram fredag. Det skal spelast tre turneringar både for kvinner og menn. Noreg er representert i turneringa for menn i Madrid, der dei første kampane går av stabelen fredag.

Den positive koronatesten til Anders Mol førte til at Noreg måtte setje inn reservar. Markus Mol og Nils Gunnar Ringøen, og Vegard Løkken og Erlend Hendriksveeen er med i Madrid.

