OL-lagnaden til Berge blir avgjord laurdag

Han må bryte seg fram til finaleplass for å få OL-billett i 60-kilosklassen. Vegen dit inneheld truleg fire kampar og alle på same dag.

Berge startar allereie i kvalifiseringsrunden. Mammadov er tidlegare juniorverdsmeister og vinnar av EM i U23-klassen.

Denne turneringa er siste sjanse for Berge til å komme seg til OL. Han sikra bronse under leikane i Rio de Janeiro for snart fem år sidan.

Noreg har med seks andre brytarar i Sofia:

Grace Bullen (57 kilo), Iselin Solheim (76), Morten Thoresen (67), Per Anders Kure (77), Felix Baldauf (97) og Oskar Marvik (130).

Kvalifiseringane går føre seg torsdag, fredag, laurdag og søndag. Det er påmeldt heile 470 utøvarar, og OL-nålauget er svært trongt.

