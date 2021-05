Johaug angrip OL-kravet på 10.000 meter – i duell med Grøvdal

sport

Det stadfestar stemnearrangøren Tjalve overfor NTB.

Johaugs manager Jørn Ernst stadfestar òg deltakinga til langrennsstjerna overfor NRK.

– Det dukka opp ei moglegheit som kanskje viser seg å vere den einaste moglegheita til å springe 10.000 meter i år, og då har ho lyst til å prøve. OL-kravet er målet, for å ha noko å strekke seg etter, seier han til kanalen.

Ernst legg vidare til at Johaug ikkje har tenkt så mykje på ei eventuell deltaking i OL, dersom ho skulle klare kravet.

Langrennsstjerna frå Dalsbygda har fått råd av Jack Waitz i forkant av konkurransen.

Lyshare

Johaug har imponert på friidrettsbanen tidlegare. I 2019 vart ho noregsmeister nettopp på 10.000 meter. Då deltok ikkje Grøvdal.

Langrennsstjerna har ein personleg rekord på distansen på 31.40,67. Den vart sett under Impossible Games på Bislett i fjor. Skal ho klare OL-kravet, må det gå endå fortare laurdag. Tida som skal slåast, er 31.25.

Laurdag får ho hjelp av eit lyshare-system à la det som vart nytta på Bislett i fjor.

– Vi skal ha ein lyshare som vi set opp for dei. Då blir det sannsynlegvis ein hare på 13.00 på Grøvdal, medan det blir 31.25 på Johaug og 33.00 på resten av feltet, seier dagleg leiar i Tjalve, Mathias Lavik, til NTB.

– Er det realistisk at Johaug kan springe ned mot 31.25?

– Eg veit ikkje kva ho er god for, men vi har vurdert det som at det er ei realistisk moglegheit. Ho har jo 31.40 frå i fjor. Det kjem berre an på om ho er godt førebudd, seier Lavik.

Kjempeform

Forma til Grøvdal er det ingenting i vegen med. Den norske friidrettsprofilen sprang inn til den råsterke tida 14.39 på fem kilometer gateløp laurdag.

Tida som vart sett i ei rundløype inne på potetgullfabrikanten Maaruds område i Sør-Odal, er raskare enn verdsrekorden på distansen.

Verdsrekord vart det likevel ikkje. I etterkant vart løypa kontrollmålt, i håp om at Grøvdals tid skulle få offisiell status som rekordhaldar. Sjekken viste at traseen var 12,5 meter for kort.

Laurdag er det Bislett som gjeld for friidrettsprofilen.

– For oss som klubb er det viktig at Karoline tek kravet. I tillegg er det gøy at Johaug er med. Då får vi noko action på det, seier Tjalve-leiar Lavik.

Konkurransen på laurdag er erstatningsarrangement for Holmenkollstafetten. Den er også i 2021 avlyst som følgje av pandemien.

Johaug skulle etter planen ha sprunge 10.000 meter under friidretts-EM i Paris i fjor sommar, men den planen gjekk i vasken då meisterskapen vart avlyst som følgje av viruskrisa.

