Tolga fekk ski-NM i 2023 – meisterskap på heimebane for Johaug

sport

Meisterskapen er terminfesta i forkant av påska om snautt to år.

På rennprogrammet står sprintstafett, 5 og 10 kilometer og dessutan 30 og 50 kilometer for seniorklassen. I tillegg blir det planlagt noregscupavslutning for juniorar.

– Tolga IL har dei siste åra vore ivrige etter å få arrangere norsk meisterskap med TV-sendingar, og no var det semje om at det var Tolgas tur, seier arrangementskonsulent Marita Hakestad Andresen i Skiforbundet.

Arrangørane i Nord-Østerdal har erfaring mellom anna frå hovudlandsrenn og NM del to i langrenn frå tidlegare.

– Ein stor dag for oss. Dette blir noko anna enn sist gong vi arrangerte NM i 2010. Vi har søkt om NM med TV-sendingar fleire gonger dei siste åra, men endeleg får vi denne moglegheita. I 2023 håpar vi «treige østerdølar» ser moglegheita med eit slikt arrangement som har direktesendingar på TV over fleire dagar, og kva moglegheiter dette kan gi for regionen, seier leiar Knut Sagbakken i Tolga IL.

Therese Johaug er frå Dalsbygda i same område.

(©NPK)