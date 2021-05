Regjeringa: Topphandballen får starte opp igjen

sport

Alt seriespel i toppidretten har lege brakk sidan 18. januar på grunn av koronapandemien. Onsdag fekk fotballen som venta klarsignal til å rulle i gang sesongen i dei to øvste divisjonane på herre- og kvinnesida.

Samtidig fekk handballen tommel opp til å avslutte 2020/21-sesongen med cupfinalen mellom Sola og Vipers Kristiansand 15. mai. I tillegg blir det mogleg å få gjennomført ein seriefinale mellom Vipers og Storhamar.

Sistnemnde har med éin kamp meir spelt, to poengs forsprang på rivalen.

«Åpningen vil også omfatte trenings- og avsluttende seriekamper på toppnivå i håndball. Her åpnes det for et begrenset antall trenings- og seriekamper på øverste nivå som avslutning på sesongen 2020/2021», heiter det frå Kulturdepartementet.

Vanlegvis blir det spelt sluttspel på tampen av kvar sesong, men dette går ut i år. Norges Håndballforbund satsar på å kunne få gjennomført ei kvalifisering til eliteserien i neste sesong for menn.

Oppgjera som skal avgjere kven som får dei tre siste plassane på øvste nivå, blir spelte slik: Sandefjord – Follo, Viking Stavanger – Nøtterøy og Halden TH – Falk Horten.

På kvinnesida rykkjer ingen lag ned frå verken eliteserien eller førstedivisjon.

