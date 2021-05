Glesnes og Union til meisterligasemifinale

sport

Som i 3–0-sigeren på bortebane førre veke spelte nordmannen heile kampen i midtforsvaret.

Trass i Union-dominans var det Atlanta som tok leiinga då Santiago Sosa på overtid i første omgang vende av Leon Flach og skåra med eit diagonalskot. Glesnes storma til i eit forsøk på å blokkere, men nådde ikkje fram i tide.

Eit godt hjørnespark frå Jamiro Monteiro skapte to store sjansar til utlikning. I det 59. minuttet fekk Glesnes nikke frå god posisjon, men ballen gjekk rett over. I det 72. minuttet sette Alejandro Bedoya hovudet på ballen ved den næraste stolpen. Ballen gjekk i ein boge over målvakta og fall ned på tverrliggjaren.

Målet kom i det 88. minuttet, då innbytar Cory Burke raida heilt til dødlinja og fann måljegeren Kacper Przybylko framfor mål. Den polske spissen, som i den første kampen noterte to mål og ei målgivande pasning, banka 1–1 i nettaket.

Union møter Portland Timbers eller den mexicanske klubben América i semifinalen, som blir avvikla med heime- og bortekamp i august og september. Finalen går 28. oktober.

