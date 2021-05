Verdas eldste trekte seg frå OLs fakkelstafett

sport

Det er nettstaden Insidethegames som melder om avgjerda til Tanaka. Den skal ha vorte kommunisert i ei pressemelding frå arrangørane for fakkelstafetten.

118-åringen skulle med hjelp av familiemedlemmer ha bore flammen gjennom ein etappe i heimbyen Shime i Fukuoka-området. Føresetnaden var at helsa tillét det.

– Det er synd (at ho ikkje kan delta), fordi eg ønskte at folk skulle augne håp ved å sjå henne bere fakkelen med glede, seier barnebarnet Mainichi Shimbun.

109-åring deltok

Avbodet kjem ikkje som noka stor overrasking teke i betraktning at smittetala i Japan har vore stigande den siste tida.

Det blir opplyst at Tanaka er ved god helse, men at ho måtte ha opphalde seg i karantene i to veker dersom ho hadde delteke i fakkelstafetten.

Tanaka er ikkje den einaste fakkelstafett-deltakaren med høg alder. Nyleg bar 109 år gamle Shigeko Kagawa den olympiske flammen gjennom ein etappe i byen Nara.

Japan er inne i den tredje bølgja med koronasmitte. Førre veke vart det erklært ein 17 dagar lang unntakstilstand i Tokyo og fleire andre område i Japan.

Lange tradisjonar

Fakkelstafetten involverer 10.000 løparar frå alle hjørne av Japan. Han starta for seks veker sidan, men har møtt utfordringar på vegen som følgje av pandemien.

Tidlegare har det mellom anna vore teke grep rundt etappane i Osaka-området. Fleire er flytta bort frå offentlege gater og blir gjennomførte på lukka område utan tilskodarar som følgje av smittesituasjonen.

Fakkelstafetten har vore ein del av OL-tradisjonane sidan han vart innført til leikane i Berlin i 1936. Transporten av elden gjennom Japan skal etter planen kulminere i opningsseremonien til OL i Tokyo 23. juni.

Sommarleikane i Japan vart utsett eitt år på grunn av koronapandemien.

