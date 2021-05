sport

– Det gjer meg veldig motivert å sjå at han gjer det så bra, og er så god for ein så stor klubb som Chelsea. Det hadde vore ein draum å spele med han seinare, seier Laurent Mendy frå langsida på Sarpsborg stadion til NTB.

19-åringen frå Senegal vart klar for Sarpsborg i november 2020, men fekk ikkje debuten for klubben på tampen av sesongen i fjor. Den er han meir enn klar nok for no, etter eit halvt år i Noreg.

– Eg er veldig klar for å krige og kjempe for laget den kommande sesongen. Eg vil hjelpe laget til å heve seg i Eliteserien.

– Eg ser på Sarpsborg som ein fin klubb for meg no, der eg kan utvikle meg vidare og vekse. Målet er å spele i ein større liga etter kvart, men akkurat no passar Eliteserien og Sarpsborg meg perfekt.

Frå Dakar-akademi

Han kom til Sarpsborg frå Oslo Football Academy Dakar, det same akademiet som Krépin Diatta kjem frå. Diatta herja i 2017-sesongen for Sarpsborg og er no i den franske storklubben Monaco, etter tre gode sesongar i Brügge.

Begge har same agent – Youssoupha Fall. Han var òg den som fekk Ismaila Coulibaly til Sarpsborg. Midtbanemannen frå Mali er no i Sheffield United, etter to gode sesongar i Sarpsborg.

Mendy har allereie hausta mykje ros frå fleire ekspertar, mellom anna Joacim Jonsson i Eurosport:

– Han ser ut som 20 millionar på trening. Ein sentral midtbanespelar, lenger framme enn Ismaila Coulibaly då han var på same alder. Er det han som skal halde fram den gode sals-stimen som Sarpsborg har vore inne i og som dei har finansiert og bygd opp klubben på, undrar Jonsson på i podkasten «Indre Bane».

Og mykje av motivasjonen hentar Laurent frå fetteren Édouard, som er førsteval i mål når manager Thomas Tuchel tek ut den faste startellevaren sin for Chelsea.

– Utruleg gøy

Mora til Laurent Mendy og mora til Chelsea-målvakt Édouard er søstrer. Der 19-årige Laurent vaks opp i Senegal, vart 29 år gamle Édouard fødd i den franske byen Montivilliers og vaks opp i Le Havre.

Målvakta kunne spele for både det franske og senegalesiske landslaget, men valde til slutt Senegal. Der har han fått ti landskampar sidan debuten i 2018.

– Det er utruleg gøy å sjå kva han har fått til. Det viser at det er moglegheiter for alle, også for oss som har hatt utfordringane våre. Og han slo ikkje gjennom så tidleg heller, så det er noko eg tek med meg. Det er viktig å vere tolmodig, seier Sarpsborg-spelaren.

Bra mentalitet

For sjølv om Édouard Mendy no er ei viktig brikke for eitt av dei beste laga i verda, stod han ikkje fast på det øvste nivået i Frankrike før han hadde fylt 26 år.

– Han slo gjennom seint, men mentaliteten har Édouard alltid hatt. Han visste alltid at han kom til å bli god. Mange vart overraska då han debuterte for Senegal og skreiv under for Chelsea, men det var ikkje noko overrasking for oss. Vi visste kor god han var, seier fetteren.

29-åringen vart klar for Chelsea i september 2020, og vart umiddelbart eit førsteval for Frank Lampard. Også etter at klubblegenda fekk sparken, er Mendy framleis mellom stengene.

– Han er det soleklare førstevalet vårt, seier trenar Tuchel om Mendy, som skal ha ein stor del av æra for at Chelsea har sleppt inn nest færrast mål i Premier League denne sesongen med 31.

Snakkar mykje

Sarpsborg-Mendy fortel at dei to held kontakt jamleg på chattetenesta WhatsApp.

– Vi snakkar saman fleire gonger i veka. Vi snakka berre for nokre dagar sidan. Han sender meg bilete og fortel korleis det går der borte, og eg gjer det same. Det er veldig hyggjeleg. Og han har sendt nokre sko og andre gåver. Det er veldig kult, seier Laurent.

Elles er Édouard òg fetteren til Real Madrid-back Ferland Mendy, fordi fedrane til dei to stjernespelarane er brør.

Og sjølv om draumen til Laurent er å spele for favorittklubben Real Madrid ein gong i framtida, er han klar på kva han håpar på når Chelsea og Real Madrid møtest onsdag i den andre meisterligasemifinalen.

– Eg håpar inderleg at det blir Édouard og Chelsea som går vidare. Ingen tvil!

