OL-vinnaren Håkon Brusveen bisett

sport

Brusveen døydde 21. april. Han ville fylt 94 år til sommaren.

Smittevernomsyn gjorde at berre 50 personar fekk delta under seremonien inne i kyrkja.

Brusveen tok OL-gull på 15-kilometeren i Squaw Valley i 1960. Han vart seinare Noregs første ekspertkommentator. Langrennshelten jobba i mange år i NRK. Brusveen var aktiv i den rolla heilt fram til ski-VM i Trondheim i 1997.

Den gode utøvaren og venen, Ole Ellefsæter, var ein av fleire med minnetalar, til dømes tidlegare skipresident Sverre Seeberg.

– Vi hadde kontakt til det siste. Det var like givande å treffe Håkon kvar gong, ikkje minst for all humoren og gleda han bidrog til. Han hadde ei eiga evne til å fortelje gode historier. Eg trur dei eigenskapane var viktig for at vi lykkast så godt som skiløparar på landslaget. Den gongen var Håkon ein av dei store som eg såg opp til, sa Ellefsæter til avisa Gudbrandsdølen Dagningen kort etter bortgangen til Brusveen.

(©NPK)