Nye virusgrep frå Uefa føre fotball-EM – opnar for større troppar

Det har Det europeiske fotballforbundet vedteke. Avgjerda vart kommunisert ut tysdag.

I ei fråsegn heiter det at grepa som no er tekne skal bidra til at arrangementet går knirkefritt, trass i dei utfordringane koronapandemien kan skape.

Hovudgrepet som blir teke er at kvar nasjon kan melde på 26 spelarar i EM-troppen sin, ikkje 23 som tidlegare. Det skal forhindre at laga ikkje hamnar i manko dersom det dukkar opp positive virustestar.

Det blir samtidig framleis mogleg å melde på berre 23 spelarar i kamptroppen til kvart enkelt oppgjer.

Etter at EM-troppane er innmelde 1. juni, kan dei respektive landslagssjefane gjere uavgrensa med endringar fram til første kamp, dersom det oppstår skadar eller sjukdom.

Det blir vidare lagt til at spelarar som blir rekna som nærkontaktar av eventuelle koronapositive lagkameratar òg kan erstattast i troppen.

Dei nye reglane opnar i tillegg for at alle målvaktene kan bli erstatta føre kvar einaste kamp i meisterskapen, sjølv om ein nasjon framleis skulle ha éin eller to aktuelle og friske spelarar på denne posisjonen.

EM blir spelt frå 11. juni til 11. juli. 24 nasjonar deltek.

