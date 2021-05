Mourinho tilsett som ny Roma-trenar

sport

Det stadfestar klubben sjølv tysdag.

Mourinho måtte gå frå managerjobben i Tottenham for to veker sidan. Han erstatta Mauricio Pochettino i London-klubben i november 2019.

Han har tidlegare hatt det sportslege ansvaret i ei lang rekkje toppklubbar. Frå 2008 til 2010 hadde han det sportslege ansvaret i Inter. Portugisaren kjenner derfor den italienske fotballen godt.

No blir Roma neste stopp.

Snakka om pause

Offentleggjeringa på tysdag kom som ei overrasking. Så seint som sist helg uttalte Mourinho at han hadde lita tru på at han ville vere tilbake i ei trenarrolle allereie neste sesong.

– Eg har ingen planar. No lever eg mitt normale liv. Eg kjenner meg frisk. Eg kjenner meg roleg. Eg er på ferie. No har eg betre tid til å gjere heimelekser og mine eigne analysar, sa portugisaren i eit intervju med The Times.

– Eg ventar med å komme tilbake til fotballen. Eg ventar ikkje berre på den rette klubben, men også den rette kulturen. Kanskje er neste sesong for tidleg, vi får sjå, la han til.

Fotballekspert

I næraste framtid skal han arbeide som fotballekspert under EM-sluttspelet i sommar.

Roma offentleggjorde tysdag morgon at den noverande trenaren til klubben Paulo Fonseca (48) gir seg etter sesongen. Italienske medium var raske med å peike ut tidlegare Juventus-, Napoli- og Chelsea-manager Maurizio Sarri som favoritt til å ta over trenaransvaret.

Roma, som sist vann Serie A i 2001, har ikkje vunne noko sidan 2008.

Laget tapte den første semifinalen mot Manchester United med 2–6 på bortebane og tek imot Ole Gunnar Solskjærs menn torsdag.

