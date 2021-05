Vålerenga blir kasta ut av Jordal i tre veker på grunn av bryte-VM

sport

Perioden det gjeld er frå 25. september til 15. oktober. Det betyr sannsynlegvis at sju–åtte kampar må flyttast til ein annan arena, skriv TV 2.

Vålerenga kunne endeleg ta i bruk Jordal 20. oktober i fjor, men med berre 200 tilskodarar. Sesongen vart kraftig amputert på grunn av koronapandemien.

Det har vore mange utfordringar for laget rundt bygginga av nye Jordal Amfi. Laget skulle spele éin sesong i ein annan arena og ta i bruk Jordal føre 2018/19-sesongen, men forseinkingar gjorde at ventetida varte i over tre år.

– Det å flytte ut i tre veker midt i sesongen er langt frå optimalt. Det gir oss sportslege, praktiske og økonomiske utfordringar, seier dagleg leiar i VIF, Jon Thore Thorstensen, til TV 2.

Det er Oslo kommune som eig Jordal Amfi, og kommunen har leigd han ut til Norges Bryteforbund, som er arrangør av bryte-VM.

