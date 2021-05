United avviser at supporterane vart hjelpte inn på Old Trafford

sport

Det skreiv klubben i ei fråsegn måndag ettermiddag. Søndag vart storkampen mot Liverpool stansa og utsett på grunn av dei massive protestane på Old Trafford og ved spelarhotellet The Lowry.

- Meldingane i aviser og sosiale medium om at demonstrantar kunne ta seg inn på arenaen og banen gjennom ein port som funksjonærar i klubben opna, er heilt usanne, heiter det i uttalen.

United skriv vidare at enkelte demonstrantar tok seg forbi sikringsbarrieren og deretter klatra over portane i den såkalla München-tunnelen, som leier inn til arenaen. Deretter skal dei ha opna ei dør der eit hundretals fleire supporterar kom seg inn.

Ein av deltakarane i protestane på søndag knuste dessutan døra på ein heis for rullestolbrukarar og opna dermed for at fleire kom seg inn på tribunane.

Usikkert med datoar

United samarbeider med politiet om å identifisere dei som gjorde seg skuldige i kriminelle handlingar. Klubben skriv vidare at han er oppteken av å halde fram dialogen med fansen gjennom supporterforum og andre eigna kanalar.

Opprøret utanfor Old Trafford starta fleire timar før kampen på søndag. Det vart raskt klart at kampen ikkje kunne blåsast i gang som oppsett, men lenge vart det uttrykt håp om at den kunne gjennomførast seinare på kvelden. Slik vart det heller ikkje.

Det er førebels ikkje klart når oppgjeret mot Liverpool i Premier League kan spelast. Ein er inne i ein hektisk sluttspurt i sesongen, og det er i utgangspunktet ikkje ledige datoar som passar begge laga.

Premier League offentleggjorde søndag kveld ei fråsegn der det kom fram at det blir jobba med å kartleggje kva datoar som kan vere aktuelle. Det kan bety at andre kampar kan bli flytta, slik at United og Liverpool skal kunne møtast før sesongen skal avsluttast.

Superliga-opprør

– Informasjon om flytting av kampen og dessutan mogleg innverknad på andre kampar, vil bli kunngjort etter samtalar og semje med Premier League, opplyser United måndag.

Opprøret på søndag, der truleg rundt 10.000 tilskodarar var med, var retta mot eigarane av Manchester United, den amerikanske Glazer-familien. Rolla deira i dei havarerte planane om ein ny europeisk superliga har skapt harme.

Superliga-planane måtte skrotast etter berre få dagar som følgje av dei kraftige reaksjonane som kom frå omgivnadene. Glazer-familien har i etterkant beklaga avgjerda om at United skulle vere del av prosjektet, men unnskyldninga har ikkje roa situasjonen nemneverdig.

United-supporterane har signalisert at det kan komme nye protestar i tida som kjem.

