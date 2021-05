Italiensk lege får streng straff etter at landslagsspelar døydde medan han sov

sport

Giorgio Galanti må òg betale oppunder 11 millionar kroner i erstatning til dei etterlatne.

Dommen vart anka på staden i rettssalen måndag. 31-åringen Astori var kaptein for Fiorentina då han døydde av hjarteinfarkt medan han sov natta før ein seriekamp.

Legen Galanti hadde sju månader før dødsfallet klarert Astori for spel. Retten meinte at Galanti burde ha vurdert helsetilstanden til spelaren langt meir nøye. Bakgrunnen for dette var funn som vart gjorde under ein hjartetest av Astori. Den avdekte at han innimellom hadde forhøgd hjarterytme, takykardi.

Astori spelte 14 gonger for det italienske A-landslaget.

(©NPK)