Canada-proffen Pettersen klar for ishockey-VM

Førre veke vart det klart det ikkje blir noko sluttspel for Stockton Heat og dei andre laga i den canadiske AHL-avdelinga. Det opna for at Pettersen kan spele VM for Noreg.

– Eg reiser til Danmark tysdag og gler meg til å treffe gutane, seier han til nitten.no.

Løparen vart henta til NHL-klubben Calgary Flames for eit år sidan, men han har spelt for farmarlaget i Stockton, California. Pettersen har slite med ein skade i store delar av sesongen, men melder seg klar til VM.

– Eg er frisk no. Ingenting å bekymre seg for. Eg kjem til å ofre alt for Noreg, seier han.

Landslagssjef Petter Thoresen sa til NTB for ei tid tilbake at han håpa å få med seg Pettersen i meisterskapen som skal spelast i Riga frå 21. mai. Då rosa han òg ungguten.

– Han er spelintelligent, og han er vand med høgt tempo og å ha dårleg tid, slik det blir i VM. Ein spelande type som vi sikkert kjem til å nyte godt av der borte, sa Thoresen.

